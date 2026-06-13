США выводят технику из Европы / © Associated Press

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Соединенные Штаты намерены существенно сократить объем военных сил и средств, ныне обеспечивающих операции НАТО на европейском направлении.

Об этом сообщает The New York Times .

По информации издания, в начале июня американская сторона передала союзникам документ, в котором изложены планы по сокращению ряда военных возможностей в Европе. О его содержании журналистам рассказали двое чиновников из европейских стран.

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Согласно документу, количество истребителей F-16 и F-15E, доступных для операций НАТО, планируется сократить примерно со 150 до 100 единиц. Также почти вдвое уменьшится количество морских разведывательных самолетов с 26 до 15. Кроме того, США намерены полностью вывести из Европы все восемь самолетов-топливозаправщиков, ранее поддерживавших операции Альянса.

Кроме авиации, сокращения коснутся и военно-морских сил. Вашингтон планирует перебросить в другие регионы подлодку, способную запускать крылатые ракеты, авианосец, несколько надводных кораблей, а также десятки палубных боевых самолетов. Также Европу покинет одна из двух групп стратегических бомбардировщиков, закрепленных за континентом.

В Пентагоне конкретные цифры официально не подтвердили, ограничившись ссылкой на ранее обнародованное заявление Европейского командования США.

В то же время, по словам американских чиновников, процесс сокращения может произойти гораздо быстрее, чем рассчитывают европейские партнеры.

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Аналитики считают, что одним из самых серьезных последствий станет уменьшение возможностей НАТО по выявлению российских подлодок и нанесению дальнобойных ударов крылатыми ракетами Tomahawk.

«Хотя каждое из этих сокращений можно рассматривать отдельно, в совокупности они свидетельствуют о существенном изменении позиции и вызов для готовности европейских сил сдерживания во всех сферах», — отметил эксперт Института исследований в сфере безопасности ЕС Джузеппе Спатафора.

Глава Европейского командования Пентагона генерал Алексус Гринкевич объяснил решение необходимостью перераспределения ресурсов.

"В модели сил НАТО существует нездоровая созависимость от сил США", - сказал он в начале июня.

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Генерал добавил, что Соединенные Штаты должны учитывать риск одновременных кризисов и конфликтов в разных регионах мира.

В странах Европы новость была воспринята неоднозначно. Часть политиков считает, что проблема заключается не только в количестве военной техники, но и в доверии к гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

«Главная проблема НАТО в том, что пока Трамп является президентом, больше нет веры в то, что США придут на помощь европейцам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил немецкий депутат Антон Хофрайтер.

Дискуссии вокруг будущего обороны Европы усилились на фоне роста рисков безопасности. В конце мая российский беспилотник впервые попал в жилой квартал на территории Румынии, являющейся членом НАТО. Одновременно в Европе продолжаются споры по оборонным расходам и перспективам совместных военных программ.

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Ранее сообщалось, что командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года .

Мы ранее информировали, что после серии инцидентов с российскими беспилотниками у восточного фланга НАТО союзники ищут способ поскорее усилить воздушную защиту и реагирование на дроновые угрозы .

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