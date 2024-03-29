В НАТО ошеломили заявлением о возможной агрессии со стороны России

Прямой угрозы для НАТО от России пока нет.

В НАТО не видят признаков того, что в ближайшее время Россия собирается атаковать одну из стран Североатлантического союза.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, информирует Delfi.

"Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс должен стать более готовым", — сказал он.

На вопрос о том, что Россия может поддерживать сепаратистские движения в странах Балтии, адмирал ответил, что согласно 3 статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.

"Если что-нибудь такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны — позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс будем дальше действовать.Хочу отметить, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. случае прямого нападения", — добавил Бауэр.

Кроме того, адмирал отметил, что не видит никакой угрозы из-за возможного избрания Трампа на новый президентский срок в США.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Испании ответил, готовятся ли у ЕС и НАТО к войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Эстонии высказался о войсках НАТО в Украине и оружии для ВСУ.

Читайте также: