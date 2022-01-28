В НАТО заявили, что они не планируют развертывать боевые группы в Украине

В НАТО заявили, что они не планируют развертывать боевые группы в Украине

Генсек НАТО отметил, что среди стран-членов Альянса действительно есть дискуссии по оказанию военной помощи Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они не собираются развертывать боевые группы в Украине, несмотря на вероятную угрозу нападения со стороны России.

Об этом он сказал 28 января во время онлайн-дискуссии в Atlantic Council.

Генсек Альянса подтвердил информацию, что среди стран-членов НАТО действительно есть дискуссии по оказанию военной помощи Украине.

"Не скрою, что некоторые страны против поставки Украине военное оборудование и летальное оружие, — сказал Столтенберг и добавил: — Мы не собираемся развертывать боевые группы в Украине".

Ранее генеральный секретарь оборонного альянса предупредил президента России Владимира Путина, что Кремль получит больше сил НАТО на своих границах, если продолжит атаку на Украину. В то же время, пока НАТО нет информации, действительно ли Россия готова вторгнуться в Украину. В то же время в Альянсе "готовы к худшему" сценарию развития событий.

Следует отметить, из-за действий России вблизи украинских границ глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести открытое заседание Совета Безопасности ООН. Она подчеркнула, что эскалация на границах Украины и Беларуси является чрезвычайно важным вопросом "для международного мира и безопасности".

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