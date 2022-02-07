В НАТО заявили, что размышляют о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе

В НАТО заявили, что размышляют о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе

Министры обороны стран-членов НАТО планируют обсудить этот вопрос 16-17 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в Североатлантическом альянсе обсуждают возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе в понедельник, 7 февраля.

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По его словам, окончательное решение еще не принято, министры обороны стран-членов НАТО планируют это обсудить 16-17 февраля.

"Мы рассматриваем долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части Альянса. Окончательное решение на этот счет еще не принято, но сейчас внутри НАТО идет процесс", — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек отметил, что РФ стянула более 100 000 военных неподалеку границ с Украиной, а также планирует разместить в Беларуси около 30 000 военнослужащих на время учений.

"Эти развертывания необоснованны, непрозрачны и очень близки к границам НАТО. Кроме того, Россия перенесла свои ежегодные учения ядерных сил на этот месяц. И мы уже видели, как Россия использовала военные учения для прикрытия агрессивных действий", — сказал Столтенберг.

Напомним, разведка США указывает на то, что некоторые российские чиновники обеспокоены тем, что широкомасштабное вторжение в Украину будет дороже и сложнее, чем представляют президент России Владимир Путин и другие лидеры Кремля.

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