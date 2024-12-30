В НАТО заявили, что РФ готовит масштабные провокации против стран Европы со "значительными" потерями

В настоящее время европейские страны находятся в состоянии "кипящей лягушки".
Страны НАТО находятся в ситуации реальной угрозы атак со стороны России, а именно саботажи, поджогов, гибридных атак, которые могут привести к значительным потерям.
Об этом в эфире Sky News заявил представитель НАТО Джеймс Аппатурай.
Специалист стратегии НАТО по отслеживанию и сдерживанию гибридной войны отметил, что в настоящее время европейские страны находятся в состоянии "кипящей лягушки", поскольку масштабы гибридных атак РФ достигли такого уровня, который невозможно было представить еще несколько лет назад.
Он заявил, что Россия увеличила "кинетические" действия с начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди таких действий — перерезка важных подводных кабелей, диверсии, заделка зажигательных устройств в грузе самолетов. Большое количество диверсий РФ удалось сорвать.
Представитель НАТО считает, что Россия масштабировала свои гибридные атаки из-за военной поддержки Украины.
"Эта часть правда. Поэтому им не нравится то, что мы делаем, но они тоже видят у нас врага. И это становится хуже", — заявил Аппатурай.
На вопрос о том, может ли Россия совершить провокацию, которая может спровоцировать НАТО применить свой коллективный ответ по статье 5, Аппатурай ответил, что его беспокоит, что одна из атак "выйдет за рамки и станет масштабной".
"Поэтому существует реальная перспектива, что одна из этих атак повлечет за собой значительное количество жертв или очень значительный экономический ущерб", — сказал Аппатурай.
Напомним, ранее сообщалось, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море.
Кроме того, мы ранее информировали, что генерал НАТО сказал, как Альянс может ответить на российский "Орешник".
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