В НАТО заявили, что Россия будет оставаться угрозой даже после войны в Украине

В НАТО заявили, что время после завершения "холодной войны" прошло и наступают другие условия.

Россия будет оставаться серьезной угрозой для стран НАТО даже после войны в Украине.

Об этом заявил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщает Atlantic Council.

Он отметил, что после завершения "холодной войны" в НАТО переориентировались на проведение операций по урегулированию кризисов далеко за пределами своих границ. Это позволяло участвовать в миссиях на собственных условиях, но все изменилось после начала российской агрессии против Украины.

"Война показала, что сегодня вы либо побеждаете на фронте, быстро и большими силами, либо вы вступаете в долгую борьбу. Так что... побеждайте на фронте, но будьте готовы к длительной победе", — сказал Каволи.

Генерал заявил, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу Альянсу и что страны Запада будут иметь "российскую проблему на долгие годы", ведь Москва работает над увеличением численности своей армии и восстановлением потерь.

"Российская армия в Украине сейчас больше, чем была в начале боевых действий. Многие войска не столь качественные... много используемой техники устарела: она отремонтирована, но базируется на старой модели", — отметил он.

Каву подчеркнул, что основной проблемой является не то, что российская армия быстро восстанавливается, а как быстро она это может делать по сравнению со странами Запада. Генерал заявил, что сохранение преимущества в скорости – это вопрос поддержки "политической воли" и развития "эластичности" оборонно-промышленной базы.

"Многие страны, которые сталкиваются с российским влиянием, сейчас смотрят на Запад в поисках новых партнеров в сфере безопасности. Хотя Альянс был создан для защиты своих членов, мы не существуем в вакууме. Нам нужны друзья и партнеры", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что еще одна страна в НАТО назвала условия отправки войск в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в НАТО сделали мощное заявление по Украине.

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