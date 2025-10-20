- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
В небе Испании впервые зафиксировали неизвестный дрон - подробности
Неизвестный дрон парализовал часть рейсов аэропорта Майорки.
В небе над Майоркой зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего местный аэропорт временно приостановил работу.
Об этом пишет BILD.
Вчера вечером, около 19:00 по местному времени, аэропорт Майорки временно приостановил работу после возможного обнаружения дрона в воздушном пространстве. В связи с этим более десяти рейсов были перенаправлены на другие аэропорты.
Об инциденте сообщили испанские СМИ Diario de Mallorca и портал Flightradar24, а испанская авиадиспетчерская служба Enaire подтвердила его в соцсети X.
В отличие от подобных случаев в Германии, когда дроны вызывали значительные задержки, ситуация на Майорке была контролируемой. Менее чем через час аэропорт возобновил работу, позволив рейсам взлетать и садиться.
Однако некоторые рейсы все же были задержаны примерно на полтора часа. Пока детали относительно происхождения дрона и его владельца не обнародованы.
Напомним, ранее мы писали о том, что 8 октября в зону безопасности важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германия) проник неизвестный дрон. Он пролетал над взлетной полосой на низкой высоте, из-за чего на базе сразу объявили тревогу.