В небе Испании впервые зафиксировали неизвестный дрон - подробности

В небе над Майоркой зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего местный аэропорт временно приостановил работу.

Об этом пишет BILD.

Вчера вечером, около 19:00 по местному времени, аэропорт Майорки временно приостановил работу после возможного обнаружения дрона в воздушном пространстве. В связи с этим более десяти рейсов были перенаправлены на другие аэропорты.

Об инциденте сообщили испанские СМИ Diario de Mallorca и портал Flightradar24, а испанская авиадиспетчерская служба Enaire подтвердила его в соцсети X.

В отличие от подобных случаев в Германии, когда дроны вызывали значительные задержки, ситуация на Майорке была контролируемой. Менее чем через час аэропорт возобновил работу, позволив рейсам взлетать и садиться.

Однако некоторые рейсы все же были задержаны примерно на полтора часа. Пока детали относительно происхождения дрона и его владельца не обнародованы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 8 октября в зону безопасности важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германия) проник неизвестный дрон. Он пролетал над взлетной полосой на низкой высоте, из-за чего на базе сразу объявили тревогу.