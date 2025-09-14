В небе над Китаем сбили загадочный НЛО: видео

НЛО над Китаем / © скриншот с видео

В китайской соцсети Weibo появилось видео, на котором зафиксировано сбивание таинственного объекта, который светился во время полета в ночном небе над провинцией Шаньдун, что на востоке страны. Инцидент сопровождали два громких взрыва, похожие на выходы ракет ПВО, и яркая вспышка от разрыва загадочного НЛО.

Об этом пишет издание World Journal.

Очевидцы описали, что видели объект, который двигался с высокой скоростью по параболической траектории. Затем к нему быстро приблизился другой объект, они пересеклись в воздухе и произошла сильная вспышка со взрывом.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что военные провели испытания по перехвату ракеты. Первый объект, вероятно, был имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком.

Но были также высказаны предположения, что объект в небе имел внеземное происхождение и был либо метеоритом, либо даже космическим аппаратом пришельцев.

Пока власти не опубликовали четкого заявления о странном явлении в ночном небе над Шаньдуном.

Сотрудники Бюро по чрезвычайным ситуациям города Вейфана, возле которого произошел этот инцидент, заявили, что пока не получали никакой информации.

Напомним, ранее на государственном телевидении Китая показали анимированный ролик о новом виде оружия, который способен выводить из строя электростанции и приводить к «полному отключению электричества» на определенной территории.