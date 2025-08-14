В небе над Молдовой заметили украинские самолеты: власти объяснили причины

Пять украинских самолетов приземлились в аэропорту Маркулешты / © airliners.net/Jordan Arens

Орган гражданской авиации Молдовы объяснил появление украинских самолетов в небе над страной. По данным ведомства, Украина запросила разрешение на временные полеты пяти самолетов, используемых в гуманитарных и спасательных миссиях.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

В ведомстве отметили, что в среду, 13 августа, три украинских самолета приземлились в аэропорту Маркулешты для временной стоянки и техобслуживания. Уточняется, что эти самолеты относятся к категории поисково-спасательных. Их полеты над территорией Молдовы были разрешены Органом гражданской авиации после предварительного согласования по дипломатическим каналам и при содействии Министерства инфраструктуры.

Запрос от МВД Украины был направлен еще 21 июля и касался разрешения на временные полеты пяти воздушных судов (один самолет Ан-26, три самолета Ан-32П и один Ан-32Б). В Органе гражданской авиации также отметили, что техническое обслуживание самолетов могут осуществлять исключительно авторизованные компании.

Сообщается, что 13 августа жители Бельцев наблюдали, как несколько украинских самолетов пролетали в сторону аэропорта Маркулешты, что вызвало множество вопросов. Официальное заявление объяснило, что их полеты были согласованы, и самолеты направлялись именно на техобслуживание.

