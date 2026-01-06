В небе над Пензой раздались взрывы: россияне заявляют об атаке дронов

Взрывы в России / © ТСН.ua

Реклама

Несколько громких взрывов прогремели в небе над Пензой после двух часов ночи.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, всего было слышно около десяти взрывов. В восточной части города в небе наблюдали яркие вспышки, а перед этим звуки пролета дронов.

Реклама

Российские ресурсы утверждают, что в настоящее время силы ПВО якобы отражали атаку украинских беспилотников.

Это уже вторая волна заявленной атаки на регион. Ранее вечером губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о якобы уничтожении трех БПЛА над территорией области.

Кроме того, местный аэропорт был закрыт на вылет и прием рейсов. Воздушная гавань не работает до сих пор.

Официального подтверждения от украинской стороны по поводу событий в Пензенской области пока нет.