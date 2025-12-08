В небе над Саратовом и Энгельсом раздались взрывы

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 8 декабря жители Саратова и Энгельса сообщали о серии громких взрывов в небе. Местные Telegram-каналы пишут, что прозвучало около пяти мощных ударов.

Как утверждает пропагандистский ресурс SHOT, в регионе якобы работали подразделения ПВО РФ по "украинским беспилотникам", пытавшимся атаковать область. Официального подтверждения этой информации российские власти не предоставляли.

На данный момент отсутствуют данные о поражении объектов на земле или пострадавших. Местные службы о чрезвычайных ситуациях не сообщают.

Ранее в Энгельсе неоднократно фиксировали взрывы из-за атак дронов, поскольку в городе расположена важная авиабаза дальней авиации РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря беспилотники поразили Рязанский НПЗ. нефтеперерабатывающий завод – это уже девятый удар по объекту с начала 2025 года.