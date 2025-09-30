В небе над Волгоградом раздались взрывы

Взрывы в России / © ТСН.ua

В ночь на вторник, 30 сентября, в небе над Волгоградом прозвучала серия взрывов .

Как сообщает пропагандистский ресурс SHOT , взрывы были слышны около 02:00 и 02:40 ночи по местному времени. Местные жители заявляют, что слышали не менее 5–7 мощных взрывов в северных и южных районах города.

По предварительным данным, в регионе сработали средства ПВО, якобы сбиваемые беспилотниками. В небе наблюдали вспышки, однако официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Кроме того, в Краснодарском крае российские власти объявили ракетную опасность. Местным жителям посоветовали оставаться дома и укрыться в безопасных местах.

Напомним, ночью 24 сентября морские дроны совершили атаку по порту Туапсе в Краснодарском крае РФ. Очевидцы заявляли о взрывах и стрельбе. В порту Туапсе зафиксированы взрывы и автоматные очереди.

Источники в украинской разведке сообщили, что атаку на порты в Туапсе и Новороссийске совершило ГУР. Была парализована работа нефтеналивного комплекса, где россияне загружают «черным золотом» свои танкеры.