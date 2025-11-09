В небе США начался хаос - задержано много рейсов, стала известна причина происходящего

Аэропорт / © iStock

В США пока отменено более 1,500 авиарейсов и задержано более 6,500 рейсов. Наибольшие проблемы наблюдались в аэропортах Атланты, Ньюарка и Шарлотте, а масштабные задержки ожидаются и в последующие дни.

Об этом пишет The Independent.

Суббота стала тяжелым днем для авиапассажиров в США. Федеральная авиационная администрация (FAA) сократила авиадвижение на аэропортах страны, что привело к массовым отменам и задержкам рейсов. Закрытие правительства длится уже 39 дней, и авиадиспетчеры не получают зарплату больше месяца.

Транспортный секретарь Шон Даффи сообщил в четверг, что 40 аэропортов вынуждены сократить пропускную способность, чтобы уменьшить «колоссальную нагрузку и усталость» работников перед одними из самых загруженных дней праздничных поездок. В пятницу рейсы были сокращены на 4%. На следующей неделе FAA планирует увеличить сокращение: 6% — до 11 ноября, 8% — до 13 ноября и 10% — до 14 ноября.

В субботу авиапассажиры уже почувствовали последствия: более 8,000 рейсов подверглись нарушениям, сообщает FlightAware. Задержки были вызваны как сокращением рейсов, так и погодными условиями и другими проблемами.

«Я использую все тактики, чтобы обеспечить безопасность пассажиров», — написал Даффи в пятницу в социальных сетях X. «Рейсы будут задержаны, путешествия будут отменяться. Но небо будет оставаться безопасным».

Аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон зафиксировал наибольшее количество отмененных рейсов — 192 только в субботу. В Ньюарке — 85, в Шарлотте — 74.

Пассажиры жаловались на неудобства. Мариэтта Гамильтон, которая планировала перелет из Шарлотты в Хьюстон, сказала: «Все говорят, что это новая Америка. Мы должны приспосабливаться и никто не знает, чего ожидать в следующий раз. Это очень неудобно для американцев, и добавляет стресса».

Джино Карр проверял почту в течение ночи перед отлетом в пятницу, планируя круиз в Мексику и Багамы. «Каждый раз, когда поступало сообщение, я волновался, что мой рейс отменят», — рассказал он. «Это ужасно, что правительство не может организоваться. Работники фактически работают бесплатно, а теперь многие люди останутся в беде».

Многие аэропорты испытали задержки на земле и остановки рейсов. В Шарлотте из-за этого была часовая остановка, а днем аналогичные проблемы возникли в аэропортах Нашвилла и Ньюарка. Также FAA сообщила о задержках в Сан-Франциско, Даллас-Форт-Ворт, Лагуардии и Чикаго О’Хейр.

Джейд Варди пришлось переназначить свой рейс из Милвоки в О’Хейр. «Я раздражена, но сочувствую диспетчерам», — сказала она. «Если бы мне не платили, я бы тоже не хотела работать».

Пассажиры в целом поддерживают авиадиспетчеров и призывают Конгресс завершить самое длительное закрытие правительства. Джилл Хесс, которая летела из Форт-Лодердейл в Нью-Йорк, добавила: «Нет причин, чтобы военные, федеральная полиция и авиадиспетчеры не получали зарплату. Это не их вина».

Сокращения коснулись и частных самолетов. Даффи сообщил, что их перенаправляют на меньшие аэродромы, чтобы загруженные диспетчеры могли сосредоточиться на коммерческой авиации. Приоритет отдается медицинским перевозкам, экстренным службам и правоохранителям.

В то же время Департамент транспорта Гавайев обратился к Даффи с просьбой освободить штат от ограничений, ссылаясь на критическую зависимость от авиаперелетов для медицинских услуг, транспортировки грузов, продовольственной безопасности, национальной обороны, поддержки военных семей и экономической стабильности.

Даффи предупредил, что даже после завершения закрытия правительству понадобится несколько дней, возможно неделю, чтобы авиационные операции вернулись к нормальному режиму.

