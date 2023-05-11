В небе Японии появились удивительные огненные полосы: это не метеоры (видео)

Префектура Окинава, над которой заметили странные огни, является базой для большинства военных объектов США в Японии.

Огненные полосы света на ночном небе над южной Японией, которые наблюдали жители острова Окинава, вероятно, были вызваны космическим мусором от ракеты, запущенной Китаем.

Об этом сообщает в четверг, 11 мая, издание The Japan Times со ссылкой на специалистов Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ).

Видео огненных полос публиковали в социальных сетях в среду вечером, при этом очевидцы терялись в догадках, что могло стать причиной столь яркого шоу в вечернем небе.

"Это было красиво, оно напоминало плакучую сакуру, — написал один пользователь Twitter, — Но хорошо бы знать, что это не было чем-то опасным".

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"Они двигались к востоку к городу Окинава в центральной части главного острова префектуры", — сообщил очевидец, наблюдавший за этим явлением из соседнего города Кадена.

В отделении Национальной астрономической обсерватории Японии в Окинаве сообщили, что наблюдали полосы света в 20:33 в среду, 10 мая.

"Учитывая информацию, которая есть в открытом доступе, мы считаем, что падающие объекты — это не огненные шары от метеоритов, а обломки ракеты", — сказал официальный представитель NAOJ на условиях анонимности.

По его словам, медленная скорость движения небесных объектов и траектория их движения — параллельно движущиеся нити огней — указывает на попадание в атмосферу обломков ракеты.

"Вполне возможно, что [это] были обломки ракеты, которую Китай запустил в ноябре", — добавил собеседник издания, заметив, что ожидается еще одно падение обломков.

По словам представителя NAOJ, обломки, вероятно, упали в океан и не представляли опасности, ссылаясь на траекторию, по которой они двигались.

Источник в разведке сообщил, что нет информации о возможном запуске северокорейского военного спутника-разведчика или проблемах с военными самолетами США.

Префектура Окинава, над которой заметили удивительные огни, является базой для большинства военных объектов США в Японии.

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