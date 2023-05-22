В небо над центром Москвы запустили флаг легиона "Свобода России": фото, видео

В понедельник, 22 мая, в небе над центром Москвы запустили флаг легиона "Свобода России", который сейчас "освобождает Белгородскую область от кремлевского режима".

Об этом сообщают в телеграмм-канале российского добровольческого легиона.

На кадрах, которые публикует пресс-служба легиона "Свобода России" видно, как в небе над центром Москвы неизвестные на воздушных шарах запустили флаг добровольческого формирования.

"Пока мы ведем освободительные бои в пограничные, наше знамя летает в центре Москвы. Продолжаем держать в курсе. Россия будет свободной!", — написали в легионе "Свобода России".

В небе над Москвой запустили флаг легиона "Свобода России"

Ситуация в Белгородской области: что известно

В понедельник, 22 мая, стало известно, что российские добровольческие формирования "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" зашли на территорию Белгородской области. Они сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов на границе с Украиной.

Российские добровольцы подчеркнули, что хотят создать демилитаризованную зону, чтобы прекратить постоянные обстрелы Украины с территории Белгородщины.

После этого в регионе была введена "контртеррористическая операция".

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