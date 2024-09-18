В небо поднялся огненный "гриб": видео попадания БПЛА по составу с ракетами в Тверской области РФ

Пожар настолько масштабный, что его фиксируют спутники NASA.
В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БПЛА атаковали большой состав с ракетами. После этого произошел масштабный пожар с мощной детонацией.
Глава Офиса президента Андрей Ермак показал кадры последствий бавовни.
На видео видно, как после удара по военному объекту вырос огненный "гриб", а языки огня осветили ночное небо. Пожар виден в нескольких сотнях метров.
Местные власти утверждают, что пожар возник из-за "падения обломков БПЛА во время отражения атаки силами ПВО".
"В Торопке Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ в Тверской области, продолжаются работы по локализации пожара" — заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Из-за атаки эвакуируют местное население, как заявили власти, "с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар".
Пожар настолько масштабный, что его фиксируют спутники NASA.
В Министерстве обороны РФ в утреннем отчете не упомянули Тверскую область.
Напомним, в ЦПИ СНБО рассказали, что на складе в Торопце хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.
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