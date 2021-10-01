В некоторых регионах Германии ослабили карантин: где и какие коронавирусные ограничения отменили

Однако эксперты предупреждают о возможной новой волне коронавируса в стране осенью и зимой.

В ряде федеральных земель Германии с 1 октября отменили некоторые коронавирусные ограничения и ослабили карантин.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, в земле Северный Рейн-Вестфалия больше не нужно носить защитные маски на улице. Кроме того увеличено максимально допустимое число зрителей на футбольных матчах, концертах и других массовых мероприятиях.

В Баварии спустя почти полтора года возобновляют работу ночные клубы и дискотеки, хотя остаются в силе обязательное соблюдение так называемой социальной дистанции и использование масок. ля посетителей, как и для работников, контактирующих с клиентами, по-прежнему действует так называемое правило "3G", при котором следует предъявить документальное свидетельство либо о выздоровлении от COVID-19 (genesen), либо о прохождении полной вакцинации (geimpft), либо об отрицательном ПЦР-тесте (getestet). Экспресс-теста на антиген и теста для самодиагностики недостаточно. Работники отраслей, предполагающих взаимодействие с клиентами, кроме того, должны как минимум дважды в неделю делать ПЦР-тест.

Посещение клубов снова стало возможным и в земле Саар, где сняты почти все ограничения для вакцинированных людей, которые переболели ковидом или сдали отрицательный тест. При соблюдении правила "3G" там больше не нужно носить защитные маски в помещении, хотя и рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Между тем эксперт Социал-демократической партии Германии в области здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) предупредил о возможной новой волне коронавируса осенью и зимой. Рост заболеваемости COVID-19 осенью и зимой ожидают и специалисты Института имени Роберта Коха. Причинами названы "все еще большое количество невакцинированных людей", а также увеличение контактов в помещениях.

Напомним, почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, отменяют в Швеции. В частности, с 29 сентября в стране больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях.

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