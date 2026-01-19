В нелегальном детском саду погибли трое младенцев, еще 53 малыша госпитализированы

Детская кроватка / © iStock

В Иерусалимев районе Ромема в результате массового отравления в одном частном детском саду (яслях), работавшем без лицензии, погибли трое младенцев, еще более 50 детей были доставлены в больницы.

Об этом сообщили экстренные службы и полиция Израиля, а также Деталии телеканал N12.

По данным правоохранителей, по состоянию на вечер 19 января количество погибших возросло до трех. Среди жертв — младенцы в возрасте около четырех месяцев, мальчик и девочка. Всего пострадали 53 ребенка в возрасте от нескольких месяцев. Большинство из них госпитализированы в медицинские учреждения Иерусалима, в частности в больницу «Хадасса». Сообщается, что 13 детей находятся в отделениях интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное.

Полиция задержала владелицу этого детского сада и трех работниц, которые ухаживали за детьми. Следователи установили, что заведение функционировало без каких-либо разрешительных документов и не находилось под государственным надзором.

По информации пожарно-спасательной службы, детский сад был обустроен в двух соединенных квартирах одного жилого дома, где одновременно находились 55 младенцев. Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, описали увиденное как «сцены из ночного ужаса».

Согласно предварительным данным расследования, дети спали на матрасах в коридорах, в туалетах непосредственно под унитазами, а также в платяных шкафах, где их укладывали друг на друга. Пожарная служба исключила утечку бытовых химикатов.

Основной версией трагедии считается отравление угарным газом или токсичными испарениями, которые могли образоваться из-за работы самодельного отопительного устройства в условиях полного отсутствия вентиляции и использования кондиционера на критически высоких температурах.

Очевидцы также сообщили, что работницы заведения пытались помешать спасателям осмотреть все помещения, где могли находиться дети.

Министерство образования Израиля подтвердило, что этот детский сад работал нелегально и не подлежал никакому контролю со стороны государства.

«Беззащитные младенцы заплатили жизнью за работу заведения, которое функционировало вопреки закону, без разрешений и без контроля», — заявил министр образования Йоав Киш. По его словам, уже инициировано создание межведомственной комиссии для выявления и немедленного закрытия подобных нелегальных заведений по всей стране.

Полиция продолжает допросы задержанных. Следствие изучает как технические причины трагедии, в частности возможную неисправность обогревателя, так и грубые нарушения санитарных норм и норм безопасности.

На месте происшествия в течение дня царил хаос — десятки родителей пытались найти своих детей. Из-за того, что младенцев доставляли в разные больницы, парамедики службы МАДА идентифицировали детей по фотографиям в мобильных телефонах, показывая их родителям для опознания.

По словам жильцов дома, этот детский сад работал в жилом помещении в течение многих лет и оставался вне внимания контролирующих органов до момента трагедии.

