В немецких офисах «Газпрома» прошли обыски в рамках антимонопольного расследования

Представителей ЕС интересует роль "Газпрома" в завышении цен на газ на континенте до рекордного уровня.

В офисах Газпрома в Германии провели обыски, сообщает Bloomberg. Визит следователей в офисы газового гиганта состоялся в рамках антимонопольного ценового расследования.

Антимонополисты работали с документами, в частности, в Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH. Эти две компании обеспечивают 20% германских потребностей в голубом топливе. Рейд провели на фоне усиления расследования по поведению "Газпрома" во время недавнего энергетического кризиса. Российский гигант мог способствовать скачку цен.

Пока регулятор отказался прокомментировать обыски. В то же время представители двух немецких подразделений "Газпрома" сослались на запрет публично обсуждать действия или визиты регуляторных органов.

Напомним, что 23 марта Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. В то же время страны G7 отклонили такое требование РФ. В результате этого Россия начала угрожать перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

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