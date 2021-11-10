В немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину

В крупнейшей фракции Бундестага считают, что Украина может принять мигрантов с территории Беларуси, которых отказывается впустить Польша.
В крупнейшей фракции немецкого Бундестага предложили привлечь Украину к решению возникшей на белорусско-польской границе проблемы с нелегальными мигрантами.
Об этом заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильc Шмид, информирует DW.
По его словам, Украина могла бы принять мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", — сказал Шмид.
В то же время политик подверг критике Польшу за жесткие действия в отношении мигрантов и отказ пропускать их на свою территорию. Шмид рассказал о незаконных "пушбеках" — вытеснении беженцев из Польши обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС.
Представитель крупнейшей фракции Бундестага призвал Польшу соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки по предоставлению убежища.
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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