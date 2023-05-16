В немецком Бундестаге выступили против передачи Украине немецких самолетов

В украинском авиапространстве не должно быть Tornado или Eurofighter.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн выступила против поставок в Украину немецких истребителей.

Об этом она сказала в эфире Deutschlandfunk, сообщает ntv.

По ее словам, в украинском авиапространстве не должно быть ни одного Tornado или Eurofighter. Между тем, она считает необходимым поставки других типов самолетов. В частности, советских МиГ или американских F-16.

"Это просто связано с дальностью полета машины и сложностью подготовки", — высказалась Штрак-Циммерманн

Напомним, на днях Германия подтвердила выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи, сумма которого более 2,7 млрд евро. Анонсированный пакет военной помощи от Германии является самым большим с самого начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, ВСУ передадут БМП Marder, танки Leopard 1, гаубицы, дополнительные системы ПВО Iris-T и ракеты к ним.

Читайте также: