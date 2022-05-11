В немецком порту задержана яхта еще одного российского олигарха: ее могут продать в пользу Украины

Стоимость яхты прокремлевского миллиардера Ахмедова оценивается в 400 млн. евро.
Федеральное управление криминальной полиции Германии арестовало 115-метровую яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. С начала апреля прокремлевский олигарх находится в санкционном списке ЕС из-за войны России против Украины.
Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
Прежде чем задержать судно в порту, немецкие правоохранители выяснили, что российский олигарх Ахмедов стоит за Лихтенштейнским трастом, который формально указан владельцем роскошного судна.
"Стоимость яхты, которой сейчас запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в €400 млн. На ней девять палуб, огромный бассейн и небольшая подлодка", — говорится в сообщении.
Теперь его суперяхту могут конфисковать и продать в пользу Украины.
Яхта Luna была построена по заказу другого российского миллиардера, также находящегося под санкциями, Романа Абрамовича. Ахмедов купил его у него в 2014 году.
Известно, что Фархад Ахмедов являлся членом Совета Федерации РФ и является верным соратником президента РФ Владимира Путина.
Напомним, ранее в Германии конфисковали крупнейшую в мире суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью более 600 миллионов долларов.
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