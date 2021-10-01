В немецком Штутгарте сгорело автобусное депо: есть пострадавшие

Власти города предупредили о возможных проблемах с транспортом.

Пламя стеной и густой дым. В немецком Штутгарте сгорело автобусное депо.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 октября.

Обошлось без жертв, но двум людям понадобилась медицинская помощь из-за отравления дымом. Жители близлежащих районов говорят — с территории депо раздавались громкие взрывы. Чтобы потушить огонь понадобилось 2 сотни пожарных. Но пока они пытались взять пламя под контроль, успело выгореть около 2 десятков автобусов.

Причиненный ущерб, только по предварительным оценкам, может составить несколько миллионов евро. О причинах возгорания пока ничего неизвестно. В полиции не исключают поджога и уже ищут возможных свидетелей. Власти, между тем, предупредила местных — из-за пожара сегодня в Штутгарте будут проблемы с транспортом.

Новости мира: в немецком Штутгарте сгорело автобусное депо

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