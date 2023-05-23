В немецкой разведке рассказали, существует ли в России угроза режиму Путина

Глава немецкой Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что споры в российском обществе не представляют угрозы для режима диктатора-президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, Берлин не видит признаков того, что власти главы Кремля ослабли. "Мы не видим никаких трещин в системе Путина", — подчеркнул глава Федеральной разведывательной службы.

Критику войны, которая появилась в РФ, Бруно Каль называет обычными разногласиями в России, а не угрозой для режима "фюрера".

Он отмечает, что Москва имеет достаточно техники и боеприпасов. Вместе с тем он назвал уязвимые места РФ. В частности, считает он это боеспособность вооруженных сил.

"Так что о слабости или о том, что действиям России может наступить конец, речь не может идти. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности — например, относительно эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и сопротивляться, то стратегия Путина, которая предусматривает ставку на долгосрочную перспективу и массу может увенчаться успехом", — подчеркнул Каль.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов говорит, что правда, что абсолютное большинство элит в России против этой войны. Глава разведчиков считает, что руководство РФ все еще полностью держит контроль над деятельностью всей своей системы. А вот самостоятельных игроков, которые могли бы составить конкуренции, в российской модели нереальны.

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