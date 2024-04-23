В немецкой школе 98% учащихся – дети мигрантов: около трети не может перейти во второй класс

44 первоклассника в школе в Людвигсгафене останутся "на второй год" по незнанию немецкого языка.

В одной из школ немецкого города Людвигсхафен-на-Рейне сразу 44 первоклассника не могут перейти во второй класс, потому что не говорят на немецком.

Об этом пишет Вилд.

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В прошлом году в этом городе 39 из 126 первоклассников не смогли перейти во второй класс. В этом году ситуация стала еще более сложной: согласно отчету, 44 ребенка из 149 должны еще на год остаться в первом классе.

Основная причина: большинство детей являются мигрантами и дома они, как и члены их семей, не разговаривают на немецком.

"Около 98% учеников в нашей школе — дети мигрантов. Никого не заставляют учить немецкий язык, но детям он нужен в школе", — рассказала директор школы Барбара Мехтле.

По ее словам, многие дети из семей мигрантов приходят в школу, минуя детский сад. По незнанию немецкого, дети не могут полноценно изучать уроки.

Однако директор подчеркнула, что окончательно решение о том, сколько детей на самом деле не переведут во второй класс, остается за родителями. Начальная школа просто дает родителям рекомендацию, которую не обязательно выполнять.

"Все родители договорились, что дети будут повторять обучение в первом классе", — уточнила позже она.

Есть ли среди школьников дети выходцев из Украины – не отмечается.

Раньше мы писали, как украинки влияют на демографию Германии.

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