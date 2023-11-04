В Непале произошло мощное землетрясение: власти сообщают о 69 погибших

На границе между Непалом и Индией произошло мощное землетрясение, в результате чего погибли по меньшей мере 69 человек.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что эпицентр находился в 36 километрах юго-восточнее непальского города Джумла с населением около девяти тысяч жителей, и в 166 километрах северо-восточнее индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек.

По данным властей Непала, магнитуда землетрясения составляла 6,4 балла, но Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил магнитуду до 5,7.

В свою очередь, геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения на 5,6, а Индийский сейсмологический центр — на 6,4.

Власти Непала сообщают, что пока не удалось установить контакт в районе близ эпицентра в Джаджаркоте. Местный чиновник Хариш Чандра Шарма заявил, что в его районе было убито по меньшей мере 34 человека, тогда как в соседнем районе Рукум-Вест полицейский Намарадж Бхаттараи сообщил о 35 погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане произошло очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, которое хорошо почувствовали жители Закарпатской области.

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