В Непале разбился пассажирский самолет: почти 30 человек чудом выжили (видео, фото)

В Непале во время посадки разбился пассажирский самолет. На его борту, по имеющейся информации, находились 72 человека. На месте аварии спасатели обнаружили уже 40 тел. А 29 пассажирам удалось выжить, их доставили в больницы. Ранее сообщалось, что никто не выжил.

Об этом сообщает агентство AFP.

Трагедия произошла на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Покхаре, расположенном в центральной части страны. На место падения пассажирского борта выехали сотрудники службы безопасности, которые вместе с местными жителями проводят спасательные работы. Сотни солдат непальской армии принимают участие в спасательной операции на месте аварии в ущелье реки Сети, всего в полутора километрах от аэропорта.

Фото: Associated Press

Представитель авиакомпании Сударшан Бартаула уточнил, что среди пассажиров было двое младенцев.

"Мы ожидаем найти больше тел погибших", — сказал представитель армии агентству Reuters, добавив, что во время аварии самолет развалился на части.

Премьер-министр Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание своего кабинета министров.

По имеющимся данным, 53 пассажира – непальцы. В самолете находились пять индийцев, четыре россиянина и два корейца. Также среди пассажиров было по одному человеку из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

В социальных сетях обнародовали видео, вероятно, снятое перед падением самолета.

Horrifying последние моменты от ATR плана аварії з Непалу в Pokhara, что был предел для Кэтманду. Все 72 человек на борту являются плохими. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023

Авиационные инциденты в Непале – не редкость: взлетно-посадочные полосы часто расположены в отдаленных горных районах, а резкие изменения погоды в горах создают дополнительные опасности, особенно при взлете и посадке.

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