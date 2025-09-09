Протесты в Непале / © Associated Press

Премьер-министр Непала К.П. Шарма Оли 9 сентября объявил об отставке на фоне масштабных протестов против коррупции. Несмотря на бессрочный комендантский час, демонстранты продолжали выходить на улицы и вступали в столкновения с полицией, после того как накануне погибли 19 человек из-за беспорядков, вызванных запретом социальных сетей.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство отменило блокировку соцсетей после того, как протесты переросли в насилие. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против митингующих, которые пытались прорваться в парламент. В результате 19 человек погибли, более 100 получили ранения.

События стали крупнейшими беспорядками за последние десятилетия в стране, которая с момента ликвидации монархии в 2008 году живет в состоянии политической нестабильности и экономической неопределенности.

«Премьер подал в отставку», – сообщил агентству Reuters его помощник Пракеш Силвал.

Это решение лишь усугубляет политический кризис в стране.

В тот же день Оли собрал лидеров всех политических партий и заявил, что насилие противоречит интересам государства, призвав к диалогу: «мы должны прибегнуть к мирному диалогу, чтобы найти решение любой проблемы».

Впрочем, протесты продолжились: толпа собиралась возле парламента и в других местах Катманду, игнорируя комендантский час. Участники акций поджигали шины, бросали камни в полицию и преследовали правоохранителей в узких улочках. Черный дым поднимался над городом, а очевидцы снимали столкновения на телефоны.

Протесты в Непале / © Associated Press

Один из протестующих рассказал, что сотни жителей приграничных с Индией городов отправились маршем в столицу, чтобы поддержать демонстрантов.

Свидетели сообщали, что поджигались дома некоторых политиков. Местные СМИ писали, что министров пришлось эвакуировать вертолетами, однако Reuters не смогло подтвердить эти данные.

«Мы все еще стоим здесь за наше будущее… Мы хотим, чтобы эта страна была свободной от коррупции, чтобы каждый имел доступ к образованию, больницам, медицинским (услугам)… и для светлого будущего», — сказал протестующий Робин Срештха.

Дым от пожаров в пригородах заставил руководство авиации закрыть подход самолетов с южной стороны к главному аэропорту Катманду, сообщил представитель управления Гьянендра Бхул.

Организаторы акций, распространившихся на другие города страны, окрестили их «демонстрациями поколения Z». Они отмечают, что молодежь вышла на улицы из-за разочарования бездействием власти в борьбе с коррупцией и создании новых экономических возможностей.

По данным газеты The Himalayan Times, во время протестов против блокировки соцсетей в Непале пострадали более 500 человек.

Напомним, в августе в Индонезии вспыхнули массовые протесты из-за безработицы, низких зарплат и чрезмерных надбавок для депутатов. Демонстрации переросли в насилие, в частности в городе Маккасар, где было подожжено здание регионального парламента, в результате чего погибли три человека. Протестующие требовали остановить рост цен и отменить большие надбавки для законодателей.