В Непале слон 14 лет преследовал одну семью и убил четырех ее членов

Слон (иллюстративный фото)

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В Непале дикий слон по кличке Дхурбе в течение 14 лет нападал на одну семью и убил четырех ее членов.

Об этом сообщает издание The Kathmandu Post.

В 2012 году Шаничара Боте потерял родителей — Будхирама и Джаралу. Их затоптал дикий слон около базара Барува в районе Мади, недалеко от национального парка Читван.

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После трагедии мужчина решил изменить жизнь и переехал подальше от опасной территории. Он покинул родное поселение, пересек несколько рек и поселился в Джагатпуре, надеясь обезопасить семью от нападений диких животных.

Однако через 14 лет тот же слон снова напал на его семью. Ночью животное ворвалось в новый дом Шаничары и убило его 25-летнюю невестку Ашику Боте и четырехлетнего внука Бхарата.

После нападения мужчину обнаружили в состоянии глубокого шока в здании районного отделения полиции в Читване.

"Мы верили, что переезд через большие реки даст нам безопасность. Но через столько лет тот же слон снова нашел нас, напал на наш дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать", — сказал Шаничара.

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Слон убил не менее 25 человек

История нападений Дхурбе хорошо известна администрации национального парка Читван. По официальным данным, слон начал нападать на населенные пункты еще в 2010 году.

С тех пор он стал причиной гибели не менее 25 человек в регионе.

В нацпарке объясняют, что молодые самцы слонов после достижения зрелости часто покидают стадо или их отгоняют доминантные самцы. После этого они могут вести одинокий образ жизни и становиться агрессивными, особенно если начинают заходить в человеческие поселения в поисках пищи.

Представитель национального парка Читван Абинаш Тапа Магар заявил, что за передвижениями Дхурбе следят с помощью спутникового ошейника.

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По его словам, данные показали, что координаты слона фиксировались непосредственно у места последнего нападения в субботу вечером.

"До этого трагического инцидента Дхурбе официально забрал 23 человеческие жизни. С учетом двух последних жертв в Джагатпуре подтвержденное количество погибших от этого одного слона возросло до 25", — заявил представитель парка.

Среди жертв Дхурбе также были двое военнослужащих, которые обеспечивали охрану парка и борьбу с браконьерством.

Слона уже пытались уничтожить

После гибели родителей Шаничары в 2012 году власти приняли решение найти и убить слона. Тогда военные и природоохранники провели двухнедельную операцию в лесах Читвана.

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В конце декабря 2012 года по Дхурбе дважды стреляли. Слона тяжело ранили, но он скрылся вглубь джунглей.

После этого считалось, что животное могло погибнуть от ранений. Однако зимой 2016 года Дхурбе снова появился в западных районах Читвана.

Впоследствии он расширил свою территорию и начал заходить в другие районы, в частности, в восточный Читван и лесной коридор Барандабхар.

В 2020 году на слона установили новый спутниковый ошейник, поскольку предыдущий перестал передавать сигналы. В 2023 году устройство слежения установили уже в третий раз.

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По словам представителей парка, когда координаты показывают, что слон двигается в сторону сел, рейнджеры и военные должны выезжать на место и отгонять его обратно в лес.

Как произошла последняя атака

Дом Шаничары небольшой и непрочный. В нем проживают девять членов семьи.

В ночь нападения мужчина услышал стук в стену. Когда он вышел посмотреть, увидел слона.

"Глиняные стены мгновенно обрушились. Моя невестка вышла, держа на руках внука, но слон перехватил их", — рассказал Шаничара.

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Жене мужчины Мангали удалось отпугнуть слона. Она подожгла сухую солому возле дома. Это привело к пожару, но помогло спасти других членов семьи.

После трагедии возмущенные местные жители заблокировали мост Рапти, протестуя против бездействия администрации национального парка.

Руководство парка пообещало ограничить ареал передвижений Дхурбе по лесному массиву Сукхибхар, усилить инфраструктуру и модернизировать систему спутникового слежения, чтобы предотвратить новые нападения.

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