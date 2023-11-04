В Непале возросло число погибших из-за мощного землетрясения

По предварительным данным центра, у него была магнитуда 6,4.

Число погибших в результате землетрясения в Непале возросло до 159 человек, еще сотни получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

Эпицентром стихийного бедствия стал Катманд, расположенный в 400 километрах от столицы. По предварительным данным центра, у него была магнитуда 6,4. Геологическая служба США оценила магнитуд в 5,6.

"В результате землетрясения связь со многими населенными пунктами прервалась. В горах взошли оползни, перекрыв дороги и тропы. К спасательной операции привлекли вертолеты", — говорится в сообщении.

Свою помощь предложила Непалу соседняя Индия.

Это землетрясение называют самым большим в Непале по количеству жертв с 2015 года, когда в результате двух землетрясений погибли около 9000 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что на границе между Непалом и Индией произошло мощное землетрясение.

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