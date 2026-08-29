В Непале ищут пропавших без вести украинцев: МИД сообщил новые подробности

В Непале после наводнения разыскивают 56 украинцев / © AP

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В Непале продолжают поиски 56 граждан Украины, которые могли оказаться в зоне стихийного бедствия. По состоянию на утро 29 августа информации об украинском среди погибших или пострадавших нет.

Об этом в комментарии сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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К работе на месте присоединились украинские дипломаты. В частности, в Непал прибыла группа консульских сотрудников посольства Украины в Индии. Дипломатические представительства в Индии и Китае, а также почетный консул в Непале поддерживают круглосуточную связь с местными властями, поисковыми службами, туроператорами и иностранными партнерами. Консульская служба МИД отдельно поддерживает связь с родственниками разыскиваемых украинцев.

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Что происходит в зоне стихийного бедствия

Спасатели выходят на поиски с утра каждый день, однако погодные условия ограничивают их возможности.

«Использование авиации затруднено из-за тумана и возможно только в течение первой половины дня», — добавили в МИД.

Вчера 28 августа работы пришлось на время остановить из-за опасности прорыва завального озера на территории Тибета. Позже специалисты зафиксировали постепенную контролируемую утечку воды, после чего операцию продолжили на земле, на воде и из воздуха.

В центральную часть КПП «Чжирон», которая испытала наибольшие разрушения, с китайской стороны уже смогли попасть профессиональные пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации последствий стихии в общей сложности привлекли более 2 тысяч человек и более 300 единиц техники. Координация происходит на уровне высшего руководства Китая.

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Наземное сообщение с эпицентром остается фактически заблокированным из-за значительных повреждений дорожного полотна. Кроме того, сохраняется опасность новых смещений.

Для поисков украинцев используют последние координаты

Отдельно украинская сторона пытается установить местонахождение граждан с помощью устройств с функцией геолокации, которые были у части из них.

«По инициативе посольства Украины в Индии через компетентные органы Непала к компании-оператору устройств с функцией геолокации, которые имели при себе некоторые граждане Украины, направлены запросы по линии Интерпола. Получены данные о последних зафиксированных перед ударом стихии координатах», — отметили в МИД.

Теперь компания пытается определить актуальное расположение устройств. Эту информацию планируют использовать для содействия поискам пропавших.

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Наводнение в Непале — детали

26 августа у границы Непала и Китая обрушился ледник. Массы льда и камней сошли в гималайские реки вместе с грязью и обломками, вызвав стремительное повышение уровня воды. Наводнение охватило населенные пункты региона, где на тот момент находились тысячи туристов и паломников.

Пока известно, что жертвами катастрофы стали по меньшей мере 586 человек — 579 в Непале и еще семь в соседнем Тибете.

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