В Приднестровье упал БПЛА / © MIL.IN.UA

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Вечером 23 ноября на территории непризнанного Приднестровского региона Молдовы вероятно упал беспилотник, после чего раздался взрыв.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на показания очевидцев.

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Инцидент якобы произошел недалеко от города Днестровск. По информации местного информационного агентства, беспилотник взорвался около 18:45 на участке между городом и селом Незавертайловка.

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После взрыва возле автозаправочной станции вспыхнул пожар. В местных чатах также сообщали, что территорию вокруг места происшествия оцепили, а посторонним ограничили доступ.

В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет. Конституционные органы власти Молдавии пока не комментировали сообщение о вероятном падении беспилотника.

Ранее сообщалось, что в случае провокаций против Украины единственным сценарием для вражеских сил в Приднестровье станет бегство, ведь какая-либо поддержка и резервы там отсутствуют.

Мы ранее информировали, что Молдова служит полигоном для гибридной войны России.

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