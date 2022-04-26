В непризнанном Приднестровье взорвали российский радиоцентр (фото)

В так называемой "Приднестровско-Молдавской республике" 26 апреля неизвестные взорвали радиоцентр. Выведены из строя две мощные антенны, которые транслировали российское радио.

Об этом сообщают средства массовой пропаганды РФ со ссылкой на "МВД".

"В результате двух взрывов в поселке Маяк в Приднестровье из строя выведены две мощнейшие антенны радиоцентра", — говорится в сообщении.

Никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал.

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Напомним, 25 апреля в Тирасполе раздались взрывы у так называемого "Министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья.

Украинская разведка заявила, что эти провокации подготовлены ФСБ России. Местные "власти" готовились к взрыву заранее.

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