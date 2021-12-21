В непризнанной Южной Осетии лавина накрыла российских военных: двоих человек пока не нашли

В непризнанной Южной Осетии лавина накрыла российских военных: двоих человек пока не нашли

Троим военным оказали первую медпомощь и госпитализировали.

В самопровозглашенной Южной Осетии (часть Грузии — Ред.) под лавиной оказались пятеро российских военнослужащих.

Об этом сообщает "ТАСС".

Две лавины накрыли строение, где были размещены российские военные, охранявшие Рокский тоннель на Транскавказской магистрали(единственная круглогодичная дорога, соединяющая непризнанную Южную Осетию с регионом РФ Северная Осетия).

Троим военным оказали первую медпомощь и госпитализировали, ведутся поиски еще двоих человек.

Ранее сообщалось, что во время схода лавины в словацких Татрах погибли два человека.

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