В нескольких городах Белгородской и Брянской областей раздались взрывы: в РФ пишут о "массированном обстреле"

Власти страны-оккупанта жалуются на взрывы и заявляют о работе ПВО.

Вечером, 31 января, в Белгороде, Шебекино и нескольких населенных пунктах Брянской области сообщили о мощных взрывах. Местные власти страны-террориста заявили о "массированном обстреле".

Об этом пишут в местных телеграммах каналах.

Мощные взрывы вечером, 31 января, прогремели в Белгороде, Шебекино и других населенных пунктах Белгородщины. Местные сняли кадры взрывов на видео и уже успели заявить о "массированном обстреле".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе якобы сработало ПВО.

Взрывы слышали также и жители Брянской области – это одного региона РФ на границе с Украиной. Губернатор этой области Александр Богомаз заявил, что якобы пограничные регионы 31 января обстреляли второй раз за день. По его данным, потерпевших и разрушений среди гражданских нет. Российский чиновник уже традиционно обвинил в обстрелах Украину.

Взрывы в приграничных российских областях

из-за войны России против Украины в приграничных российских областях периодически раздаются взрывы. Именно туда россияне стягивают свою оккупационную армию и оружие.

Взрывы слышны в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также в этих регионах часто взрываются склады с вооружением. Кроме того, там падают ракеты С-300, которые оккупанты запускают по Харькову.

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