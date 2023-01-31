В нескольких городах Белгородской и Брянской областей раздались взрывы: в РФ пишут о "массированном обстреле"

Власти страны-оккупанта жалуются на взрывы и заявляют о работе ПВО.
Вечером, 31 января, в Белгороде, Шебекино и нескольких населенных пунктах Брянской области сообщили о мощных взрывах. Местные власти страны-террориста заявили о "массированном обстреле".
Об этом пишут в местных телеграммах каналах.
Мощные взрывы вечером, 31 января, прогремели в Белгороде, Шебекино и других населенных пунктах Белгородщины. Местные сняли кадры взрывов на видео и уже успели заявить о "массированном обстреле".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе якобы сработало ПВО.
Взрывы слышали также и жители Брянской области – это одного региона РФ на границе с Украиной. Губернатор этой области Александр Богомаз заявил, что якобы пограничные регионы 31 января обстреляли второй раз за день. По его данным, потерпевших и разрушений среди гражданских нет. Российский чиновник уже традиционно обвинил в обстрелах Украину.
Взрывы в приграничных российских областях
из-за войны России против Украины в приграничных российских областях периодически раздаются взрывы. Именно туда россияне стягивают свою оккупационную армию и оружие.
Взрывы слышны в Белгородской, Брянской и Курской областях. Также в этих регионах часто взрываются склады с вооружением. Кроме того, там падают ракеты С-300, которые оккупанты запускают по Харькову.
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