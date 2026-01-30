В нескольких городах Финляндии обнаружили радиоактивные вещества: их источник неизвестен

Радиоактивное загрязнение

В трех городах Финляндии в середине января была зафиксирована повышенная концентрация радиоактивных веществ в воздухе. Источник загрязнения пока неизвестен.

Об этом сообщили в пятницу, 30 января, в Управлении по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Образцы частиц были собраны 12-19 января. В городе Рованиеми было обнаружено радиоактивный марганец (Mn-54), железо (Fe-59) и кобальт (Co-60). Образец из города Куопио содержал только кобальт. Образец, собранный из Иматры, содержал марганец, железо, кобальт, а также ниобий (Nb-95).

«Радиоактивные вещества, которые были обнаружены, образуются, среди прочего, на атомных электростанциях во время эксплуатации и могут попадать в воздух, например, во время технического обслуживания», — говорится в сообщении.

В STUK отметили, что обнаруженные радиоактивные вещества не происходят из финских атомных электростанций.

При этом в сообщении добавили, что концентрации веществ были очень малыми и не наносили никакого вреда людям или окружающей среде.

Напомним, на специальном заседании МАГАТЭ 30 января было объявлено заявление Евросоюза об угрозе ядерной аварии в Украине из-за российских ударов по энергетическим объектам.