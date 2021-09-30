В Нидерландах аэропорт взял на работу свиней: чем будут заниматься

В Нидерландах аэропорт взял на работу свиней: чем будут заниматься

Животных на шесть недель "поселят" на участке сельскохозяйственных угодий, расположенных между двумя взлетно-посадочными полосами.

Администрация одного из крупнейших аэропортов в мире — нидерландского Схипхола — в качестве эксперимента взяла на работу два десятка свиней для обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Ожидается, что свиньи съедят остатки урожая сахарной свеклы, которые привлекают гусей и других птиц к этому месту, расположенного в опасной близости от траекторий полета третьего по загруженности аэропорта Европы.

В руководстве аэропорта утверждают, что гуси представляют серьезный риск для безопасности полетов из-за своего размера и полетов стаями, поскольку даже один гусь может нанести большой вред самолету.

Отмечается, что авторы эксперимента с помощью специального радара, предназначенного для наблюдения за птицами, сравнят их активность на участке со свиньями и без них, чтобы установить успешность или безуспешность такой инициативы.

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