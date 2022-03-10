В Нидерландах – более двух тысяч беженцев из Украины: какая ситуация

Число украинских беженцев в Нидерландах быстро растет.
В Нидерландах зарегистрировали 2300 украинцев, вынужденных бежать после вторжения России.
Об этом сказал госсекретарь Ван дер Бург по приюту и миграции, — пишет Укринформ.
По его словам, количество украинских беженцев в Нидерландах быстро растет.
"По состоянию на утро 2300 человек попросили убежища", – сказал он и отметил, что здесь речь не идет об украинцах, которые смогли самостоятельно найти жилье и получить дорогу от родных и друзей в Нидерландах.
В стране для приема беженцев готовят спортивные залы и помещения для проведения мероприятий. "Мы должны сначала убедиться, что у всех есть крыша над головой, а уже потом организуем дальнейшие действия и другие объекты", — отметил он.
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