В Нидерландах – более двух тысяч беженцев из Украины: какая ситуация

В Нидерландах – более двух тысяч беженцев из Украины: какая ситуация

Число украинских беженцев в Нидерландах быстро растет.

В Нидерландах зарегистрировали 2300 украинцев, вынужденных бежать после вторжения России.

Об этом сказал госсекретарь Ван дер Бург по приюту и миграции, — пишет Укринформ.

По его словам, количество украинских беженцев в Нидерландах быстро растет.

"По состоянию на утро 2300 человек попросили убежища", – сказал он и отметил, что здесь речь не идет об украинцах, которые смогли самостоятельно найти жилье и получить дорогу от родных и друзей в Нидерландах.

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В стране для приема беженцев готовят спортивные залы и помещения для проведения мероприятий. "Мы должны сначала убедиться, что у всех есть крыша над головой, а уже потом организуем дальнейшие действия и другие объекты", — отметил он.

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