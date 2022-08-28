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В Нидерландах грузовик въехал в толпу людей, устроивших пикник: есть жертвы

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В Нидерландах грузовик въехал в толпу людей, устроивших пикник: есть жертвы

Фото: NOS

Грузовой автомобиль съехал с дороги и сбил компанию, устраивавшую барбекю.

В субботу, 27 августа, около шести вечера в Нидерландах в поселке Нью-Беерланд грузовик съехал с дороги и влетел в компанию людей, устроивших пикник на газоне.

Об этом сообщает The Guardian.

По предварительным данным, два человека погибли, также есть пострадавшие, которых отправили в больницу.

Водитель грузовика не пострадал, его задержали и доставили в отделение полиции.

Известно, что автомобиль принадлежит испанской транспортной компании El Mosca. Перед наездом грузовик съехал с насыпной дороги.

Напомним, в Румынии в аварию попал автобус с возвращавшимися домой украинцами, много пострадавших.

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