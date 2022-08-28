В Нидерландах грузовик въехал в толпу людей, устроивших пикник: есть жертвы

Грузовой автомобиль съехал с дороги и сбил компанию, устраивавшую барбекю.
В субботу, 27 августа, около шести вечера в Нидерландах в поселке Нью-Беерланд грузовик съехал с дороги и влетел в компанию людей, устроивших пикник на газоне.
Об этом сообщает The Guardian.
По предварительным данным, два человека погибли, также есть пострадавшие, которых отправили в больницу.
Водитель грузовика не пострадал, его задержали и доставили в отделение полиции.
Известно, что автомобиль принадлежит испанской транспортной компании El Mosca. Перед наездом грузовик съехал с насыпной дороги.
Напомним, в Румынии в аварию попал автобус с возвращавшимися домой украинцами, много пострадавших.
Читайте также:
- В аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине
- Автомобиль превратился в металлолом: во Львове в тройном ДТП погибли два человека (фото)
- Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП в Закарпатье: один человек погиб, еще 10 пострадали