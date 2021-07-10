В Нидерландах из-за вспышки коронавируса закрыли ночные клубы и дискотеки

В стране чаще инфицируются молодежь.

В Нидерландах снова закрыли ночные клубы и дискотеки, которые заработали только две недели назад после локдауна.

Ограничения начали действовать с 10 июля, сообщает издание NOS.

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Причина такого решения — рост заболеваемости коронавирусом. Накануне, 9 июля, зафиксировано семь тысяч случаев в сутки. Прирост наблюдается уже несколько дней подряд. Последний раз такие цифры были два месяца назад — в начале мая. Зато во второй половине июня фиксировали менее тысячи новых больных в сутки.

Министерство здравоохранения связывает новую вспышку с распространением штамма COVID-19 "Дельта". Эту мутацию считают более заразной и более устойчивой к вакцинам. Кроме того, в Нидерландах чаще инфицируется молодежь, которая меньше вакцинированна.

Следует заметить, что медицинские эксперты рекомендовали не только закрыть клубы, но и запретить работу баров с 22:00 до 6:00, а также установить ограничения до восьми человек. Премьер-министр страны Марк Рютте призвал воздержаться от собраний большими компаниями и соблюдать дистанцию.

Как сообщалось, позволить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторов в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech. Производители пришли к выводу, что третью прививку может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%.

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