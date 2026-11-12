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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Нидерландах нашли мертвой пропавшую 16-летнюю украинку: что известно о трагедии

Тело девушки, которая пропала два дня назад после похода в магазин, обнаружили в воде, признаков насильственной смерти полиция пока не нашла.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Алина Алексеева

Алина Алексеева / Фото: hartvannederland

В Нидерландах в городе Воркум, что в провинции Фрисландия, в среду, 11 ноября, нашли мертвой пропавшую украинку Алину Алексееву. Ее тело обнаружили в воде у улицы Долтевал (Doltewâl) — недалеко от места, где ее в последний раз видели.

Об этом сообщает Hart van Nederland. Представитель стражей порядка подтвердил гибель девушки в комментарии газете Leeuwarder Courant.

Детали исчезновения

Алина скрылась вечером в понедельник, 9 ноября. Она пошла в магазин, но домой так и не вернулась. Около 21:00 ее последний раз видели на улице Долтевал в Воркуме.

После исчезновения полиция обнародовала ориентировку с приметами девушки. Она была худощавого телосложения, со светлой кожей и светлыми волосами с рыжеватым оттенком. Рост составил от 1,60 до 1,65 метра. Вероятно, на ней были темные куртки, джинсы и худые с капюшоном.

Где нашли тело

В среду утром в поисковую операцию привлекли многочисленные экстренные службы и подводный дрон. Накануне территорию обследовали с воздуха с помощью полицейского вертолета.

Тело Алины обнаружили в воде у улицы Долтевал в среду днем.

Что говорят в полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства ее смерти.

В то же время в полиции сообщили, что пока не выявили никаких признаков уголовного преступления.

Напомним, в США были убиты две украинки. Так, 14 февраля 2026 убили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. В преступлении подозревают ее скрывшегося с места происшествия бывшего партнера из Огайо.

Ранее жертвой убийства стала Ирина Заруцкая. В августе 2025 года 23-летнюю девушку обнаружили мертвой на железнодорожной станции в штате Северная Каролина. Известно, что девушка переехала в США в поисках безопасности из-за войны. Она погибла от многочисленных ножевых ранений. Подозреваемого в ее убийстве — 34-летнего Декарлоса Брауна — задержали полицейские. Настоящие мотивы нападения устанавливают правоохранители.

Недавно президент США Дональд Трамп вспомнил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которую убили в поезде в Северной Каролине. «Ей было страшнее в поезде, чем в Украине под ракетами», — отметил Трамп.

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