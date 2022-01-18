В Нидерландах нашли останки пропавшего 4-летнего мальчика из Бельгии: что известно

В Нидерландах нашли останки пропавшего 4-летнего мальчика из Бельгии: что известно

Полиция арестовала 34-летнего мужчину, который регулярно присматривал за мальчиком.

В Нидерландах в понедельник, 17 января, на искусственном острове Нельтье-Янс в провинции Зеландия обнаружили останки четырехлетнего Дина Верберкмоэса из Бельгии, которого на прошлой неделе объявили пропавшим без вести.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает BBC.

Отмечается, что розыск ребенка начался после того, как 34-летний бельгиец Дэйв Де Коке, регулярно присматривавший за мальчиком, не привез его в дом бабушки и дедушки. В последний раз мужчину вместе с Дином видели в среду, 12 января, в бельгийском городе Сант-Никлас.

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Как пишет Netherlands News Live, днем 17 января бебиситтера задержали в нидерландской деревне Мейеркерк неподалеку от Утрехта, примерно в 120 километрах к северо-востоку от места, где впоследствии обнаружили тело мальчика.

Допрос подозреваемого ничего не дал, поэтому правоохранители объявили "желтое предупреждение" и развернули масштабную спецоперацию с полицейским вертолетом.

Впоследствии в Горинхеме обнаружили автомобиль, на котором подозреваемый выехал из Бельгии, а около 22:00 по местному времени полицейские нашли "бездыханное тело ребенка".

По данным издания, Де Коке был другом семьи Верберкмоэса. Ранее в понедельник 39-летняя мать мальчика Эльке Верберкмоэс обнародовала эмоциональное обращение: "Оставьте его у двери и уезжайте, только верните моего сына домой".

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