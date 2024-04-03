В Нидерландах не знают, что делать с некоторыми беженцами из Украины: в чем проблема

Граждане третьих стран, прибывшие в Нидерланды из Украины, были обязаны уехать из страны до апреля этого года.

В Нидерландах сложилась запутанная ситуация вокруг граждан третьих стран, прибывших из Украины вместе с потоком беженцев, имеющих украинское гражданство. По решению Государственного совета (высшего административного суда Нидерландов) они должны покинуть официальные убежища до 2 апреля 2024 года. Однако, после их обращения в местные суды, части из них разрешили остаться в стране.

Об этом сообщает нидерландское издание Dutch News.

В издании отметили, что всего вместе с потоком украинских беженцев в Нидерланды прибыло около 2500 граждан третьих стран. Некоторые были студентами или работали, другие состояли в браке с украинцами.

После того, как в конце января 2024 г. появилось решение Государственного совета об их выселении, несколько отдельных групп обратились в суд, чтобы обжаловать это. Суды начали выносить противоречивые решения – некоторым беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства, разрешили остаться в стране. Проигравшие свои дела в суде должны покинуть жилье для беженцев.

Это создает "огромную неопределенность в праве", сказала телекомпании NOS юрист Марджон Ристра-Питерс.

"У нас не может быть ситуации, когда одна группа людей может остаться, а другие должны уйти, в зависимости от того, кто был судьей по их делу", — сказала она.

Окружной суд Амстердама обратился в Европейский суд с просьбой предоставить правовое заключение и заявил, что не будет высылать граждан третьих стран из их жилья, пока не получит ответ.

Напомним, украинские беженцы, работающие в Нидерландах, могут в скором времени платить почти 350 евро из личных зарплат. С таким предложением выступил государственный секретарь по приюту Эрик ван дер Бург.

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