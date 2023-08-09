В Нидерландах неизвестные пробрались на авиабазу, где хранится ядерное оружие

Десять человек были арестованы после того, как они перелезли за бор и расположились на взлетно-посадочной полосе.

В Нидерландах королевская военная полиция задержала десять человек, пробравшихся на авиабазу Фолькель, где хранится ядерное оружие.

Об этом сообщает портал Aerotime.

"10 человек только что были арестованы охраной на авиабазе Фолькель. Они перелезли через забор и сели на взлетную полосу", — говорится в сообщении.

У входа на авиабазу проходила акция, в которой участвовало около 60 человек. Они проводили акцию в день 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы.

Отметим, что Нидерланды принимают участие в договоренностях НАТО о распределении ядерного оружия, предусматривающих хранение ядерных гравитационных бомб B61 производства США на их территории.

Кроме Нидерландов, в договоре принимают участие Бельгия, Германия, Италия и Турция.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО существует, но пока нельзя предсказать, когда это произойдет.

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