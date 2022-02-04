В Нидерландах обнаружили новый высоковирулентный штамм ВИЧ: что известно

У инфицированных штаммом "VB" уровень вируса в крови был в 3,5-5,5 раза выше, чем у пациентов с другими вариантами ВИЧ.

Ученые из Оксфорда объявили в четверг, 3 февраля, об обнаружении высоковирулентного штамма ВИЧ "VB", десятилетиями распространявшегося в Нидерландах.

Об этом со ссылкой на обнародованное в журнале Science исследование сообщает AFP.

Отмечается, что у пациентов с так называемым штаммом "VB" уровень вируса в крови был в 3,5-5,5 раза выше, чем у инфицированных другими вариантами. Впрочем, после начала лечения у людей с "VB" восстановление иммунной системы и выживаемость были такими же, как у больных другими штаммами ВИЧ.

"Нет причин для обеспокоенности этим новым вариантом вируса", — заверил оксфордский эпидемиолог Крис Вайман. По его словам, этот штамм, вероятно, возник в конце 1980-х и начале 1990-х годов в Нидерландах, но начал снижаться примерно в 2010 году.

В общей сложности ученые обнаружили 109 человек, инфицированных вариантом "VB", из которых только четверо живут за пределами Нидерландов, в Европе. Исследователи указали, что этот штамм имеет более 500 мутаций.

"Обнаружение нового варианта – это нормально, но найти новый вариант с необычными свойствами – нет, особенно с повышенной вирулентностью", – пояснили авторы исследования.

Врачи обычно измеряют ухудшение иммунной системы инфицированных, наблюдая за снижением количества Т-клеток CD4, на которые нацелен вирус ВИЧ и которые играют ключевую роль в защите организма от инфекций.

У пациентов с "VB" снижение CD4 происходило вдвое быстрее, если сравнить с другими вариантами, что "ставит их под угрозу более быстрого развития СПИДа". Кроме того, команда обнаружила, что этот штамм более заразен, чем другие.

"Поскольку вариант "VB" вызывает более быстрое понижение силы иммунной системы, очень важно, чтобы люди диагностировались на ранней стадии и как можно быстрее начинали лечение", — подчеркнули исследователи.

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