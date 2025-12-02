В Нидерландах озвучили планы по беженцам на 2027 год: что ждет украинцев

Украинцам в Нидерландах придется самостоятельно искать жилье / © Pixabay

Правительство Нидерландов разработало стратегию действий в отношении украинских беженцев после того, как в 2027 году истечет срок действия механизма временной защиты ЕС. Кабинет министров намерен «скорее всего» закрыть специальные жилые объекты, которые сейчас финансируются государством. Это означает переход к полной самостоятельности украинцев в вопросах быта.

Об этом сообщает издание Dutch News со ссылкой на письмо министерства жилищного хозяйства Моны Кейзер в парламент.

Новые правила: разрешение на 3 года, но без жилья

Согласно плану правительства, около 135 000 находящихся в стране украинцев смогут получить виды на жительство сроком на три года уже с марта 2027 года. Однако этот статус кардинально изменит уровень поддержки. Беженцы станут полностью ответственны за аренду собственного жилья и оплату медицинского страхования.

Мона Кейзер подчеркнула, что государственное размещение должно быть прекращено, а финансирование муниципалитетов на эти нужды остановлено. Сейчас около 3/4 украинцев в Нидерландах живут именно в таких центрах.

Завершение действия спецзащиты также означает, что правительство больше не будет субсидировать жилье и медицину для этой категории лиц. В то же время украинцы получат право на те же социальные выплаты и льготы, что и обычные граждане Нидерландов.

Критика плана и жилищный кризис

Эксперты и правозащитники раскритиковали предложение министерши, назвав его плохо продуманным. Главная проблема – острая нехватка жилья в самой стране. Найти квартиру на свободном рынке сейчас крайне сложно даже для местных жителей, не говоря уже об иностранцах с временным статусом.

Представитель агентства Heroyam, помогающего украинцам, Барт Диккесхей выразил сомнение в реалистичности таких планов.

«Видимо, Кейзер знает какое-нибудь волшебное слово, которое позволит всем этим людям внезапно найти жилье на свободном рынке. Если нет, то это письмо — просто сотрясение воздуха», — заявил волонтер.

Вклад в экономику и возможности для молодежи

В правительстве признают, что хотя две трети украинцев трудоустроены и в прошлом году принесли экономике 3,5 миллиарда евро, значительная часть все равно будет нуждаться в социальной помощи.

В то же время, есть и положительные изменения. Молодые украинцы получат равные права на обучение и доступ к финансированию колледжей наравне с гражданами ЕС. Это положит конец ситуации, когда студентам из Украины приходилось платить за обучение втрое больше из-за того, что страна не входит в Европейскую экономическую зону.

Напомним, Германия планирует сократить выплаты беженцам из Украины , прибывшим после 1 апреля 2025 года. Кабинет министров Германии должен принять решение, переводить ли этих украинцев на другую систему социальных выплат.