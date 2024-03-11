В Нидерландах продали картину Ван Гога за 4,5 млн евро: имя покупателя засекречено (фото)

Холст относится к раннему периоду известного художника.
На ежегодной художественной ярмарке антиквариата Tefaf в Маастрихте продали картину Винсента Ван Гога "Голова старой крестьянки в белой шляпе" за 4,5 миллиона евро.
Об этом сообщает телеканал NOS.
Покупатель приобрел работу, написанную в 1884 году, за 4,5 млн. евро. Картину продала американская галерея М. С. Рау (Новый Орлеан).
По словам продавца, американской галереи MS Rau, новый владелец – частное лицо, имеющее собственный музей.
Портрет "Крестьянки в белой шляпе" написан масляной краской на холсте размером 63 на 48 см. Винсент Ван Гог написал картину, когда жил в городе Нюенене в Нидерландах (сейчас — пригород Эйндховена).
Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Голова крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.
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