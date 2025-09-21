В Нидерландах разогнали антимигрантскую акцию: пострадали полицейские

Полиция Нидерландов / © AP

В субботу, 20 сентября, в Гааге масштабный антимиграционный протест перерос в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. По данным властей, задержаны по меньшей мере 30 человек, двое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщило издание Reuters.

Местные власти не исключают новых арестов после анализа видео с камер наблюдения. В демонстрации, организованной правым активистом, приняли участие тысячи людей, которые требовали более жесткой миграционной политики и ограничений для искателей убежища. Акция состоялась менее чем за полтора месяца до парламентских выборов в Нидерландах.

По информации NOS, часть участников размахивала национальными флагами и ультраправой символикой, а также бросала камни и бутылки в полицейских. Протестующие подожгли полицейскую машину и на некоторое время перекрыли трассу недалеко от места митинга.

Кроме того, толпа повредила офис левоцентристской партии D66, разбив окна. Лидер партии Роб Джеттен в соцсети X заявил о значительных убытках и подчеркнул, что ультраправым радикалам не удастся запугать общество.

Антимиграционный политик Герд Вилдерс, которого пригласили на акцию, но который не появился, впоследствии в X осудил насилие против полиции. Он назвал виновных в беспорядках «идиотами» и заявил, что подобные действия являются «абсолютно неприемлемыми».

