В Нидерландах сбежавших из-под COVID-карантина путешественников из Южной Африки задержали прямо в самолете

В Нидерландах сбежавших из-под COVID-карантина путешественников из Южной Африки задержали прямо в самолете

Отметим, что у 13 путешественников, на прошлой неделе прилетевших в Амстердам, подтвердили новый COVID-штамм "Омикрон".

В Нидерландах в воскресенье, 28 ноября, пара сбежала из гостиницы, в которой находилась на карантине из-за COVID-19. Мужчину и женщину задержали прямо в самолете.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает BBC.

Отмечается, что нарушителям удалось покинуть гостиницу в северо-западном регионе Кеннемерланд, в которой находятся путешественники из стран Южной Африки.

Пара добралась до аэропорта Схипгол в Амстердаме и даже успела совершить посадку на самолет в Испанию. Иностранцев арестовали на борту, после чего передали службе здравоохранения страны. Их могут привлечь к ответственности.

На прошлой неделе у 13 человек, прибывших в Амстердам двумя рейсами из стран Южной Африки, диагностировали новый вариант коронавируса "Омикрон". В общей сложности COVID-19 подтвердили у 61 путешественника.

В то же время информация о том, были ли нарушители среди инфицированных, не разглашается.

На фоне опасений из-за нового COVID-штамма в Нидерландах ограничили часы работы баров, ресторанов и магазинов, а также усилили ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в одном помещении.

Граждан также поощряют работать из дома, если это возможно. Впрочем, детские сады, школы и университеты остаются открытыми по всей стране.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен в начале ноября в странах Южной Африки.

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