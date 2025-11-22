ТСН в социальных сетях

В Нидерландах сбивали дроны над военной базой, где хранят ядерные бомбы

Инцидент с неизвестными беспилотниками над авиабазой расследует военная полиция Нидерландов.

Авиабаза НАТО

Авиабаза НАТО. Иллюстративное изображение / © Associated Press

В Нидерландах военные применили оружие против беспилотников, которые были замечены над авиабазой на юго-востоке страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

Сотрудники службы безопасности на авиабазе Фолькель, находящейся вблизи немецкой границы, заметили дроны вечером в пятницу, 21 ноября, между 19:00 и 21:00 по местному времени (то есть между 20:00 и 22:00 по Киеву).

«Сотрудники ВВС применили оружие с земли, чтобы сбить дроны», — говорится в сообщении.

Из соображений безопасности Министерство обороны не предоставило дополнительной информации о том, как именно дроны были замечены и какие средства против них были применены.

Судя по тому, что обломков беспилотных летательных аппаратов возле авиабазы не нашли, цели поражены не были.

В Министерстве обороны отметили, что полеты дронов запрещены вблизи аэропортов и военных баз.

Инцидент расследует военная полиция.

Из открытых источников известно, что на авиабазе Фолькель в Нидерландах хранятся американские ядерные авиабомбы B61, а также дислоцировано подразделение боевого обеспечения из состава 3-й Воздушной армии США. Здесь базируются две истребительные эскадрильи, оснащенные самолетами F-35.

Напомним, ранее над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель, которая является критически важным объектом НАТО, где хранятся ядерные боеголовки,также заметили неизвестные дроны.

